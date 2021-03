Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta confessa: "Ci perderemo ma resterà la stima, ho capito che..."

Gossip TV

Maria Teresa torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello, che si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi. Intervistata da Michele Belfiore sul blog Conoscere, la bionda conduttrice è tornata a parlare della sua avventura vissuta nella Casa lasciandosi andare a nuove confessioni su alcuni ex compagni di gioco.

La confessione di Maria Teresa Ruta sulla sua avventura al Gf Vip

L'esperienza al Grande Fratello Vip per Maria Teresa è stata molto importante. La conduttrice, durante i sei mesi vissuti nella famosa Casa di Cinecittà, è infatti riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5 per quella che è veramente. Parlando del suo percorso, però, Maria Teresa ha dato l’impressione di essere rimasta delusa da alcuni ex compagni di gioco.

"Ho capito che qualcuno giocava invece altri erano più simili a me" ha confessato la Ruta a Belfiore "Il Grande Fratello lo vincono tutti quelli che lo fanno. E’ un punto di partenza per alcuni, per me è un punto di arrivo. Non è importante vincere. Io mi sono fatta conoscere questo è l’importante. Ho cercato di conoscere tutti uno per uno. Con alcuni sono rimasta in rapporti straordinari, con altri ci perderemo ma resterà la stima". Parole che sembrano essere un chiaro riferimento anche al rapporto nato al Gf Vip con Tommaso e Stefania.

Maria Teresa ha poi continuato rivelando il vero motivo che l'ha spinta a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip: "Entrare con Guenda è l’unico motivo per cui ho accettato di fare il GF Vip, un’esperienza che mi metteva molta paura. Desideravo del tempo per capirla meglio. Io sapevo che lei aveva sofferto nella sua vita ma non avevo capito quanto, la separazione e tante cose l’avevano toccata più di quanto io potessi immaginare. Quando è andata via mi sono sentita spiazzata".

