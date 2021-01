Gossip TV

Maria Teresa Ruta consola Giulia Salemi, ipotizzando che Pierpaolo Pretelli sia innamorato di lei e non voglia dirlo al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. La neo coppia del Grande Fratello Vip ha fatto un passo indietro, a causa dei dubbi dell’ex Velino, ma Maria Teresa Ruta rassicura l’influencer italo-persiana ipotizzando che il Pretelli sia troppo spaventato per ammettere di essere innamorato di Giulia.

Grande Fratello Vip, l'azzardo di Maria Teresa Ruta sui Pralemi

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è un’attrazione indiscutibile, che ha portato i due concorrenti del Grande Fratello Vip ad avvicinarsi e ad intraprendere una relazione. Dal momento che il Pretelli si è mostrato piuttosto confuso sulla sua vita sentimentale, tra le avances a Elisabetta Gregoraci e i ripensamenti sull’ex Ariadna Romero, il pubblico ha spesso criticato la neo coppia del reality show di Canale5, ipotizzando che Pierpaolo non sia realmente certo dei suoi sentimenti.

Poche ore fa, il Pretelli si è tirato indietro confessando a Giulia di essere preoccupato per il modo repentino in cui è nata questa frequentazione, forse preoccupato per le possibile critiche esterne o insicuro sui suoi reali sentimenti. La Salemi è scoppiata in lacrime e ha ammesso di essere delusa dalla reazione del gieffino, cercando conforto nelle inquiline di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli innamorato di Giulia Salemi? Le parole di Maria Teresa Ruta

Sentendo la versione dei fatti dell’influencer italo-persiana, Maria Teresa Ruta ha cercato di rassicurare Giulia spiegandole che le dinamiche televisive non sono semplici da affrontare, soprattutto quando si è novizi in questo ambito. Secondo la Ruta non importa il lasso temporale con cui si è svolto il tutto perché esiste l’innamoramento lampo, il sentimento a prima vista e il tempo non è rivelante. Anche Rosalinda Cannavò si trova d’accordo e aggiunge che Giulia dovrebbe essere più serena, dal momento che Pierpaolo si è battuto molto per lei durante la Puntata.

Per concludere il discorso, Maria Teresa fa una dichiarazione, forse un po’ azzardata, che sembra rincuorare la Salemi. “Sta prendendo tempo perché non vuole dire che si è innamorato”, confessa la Ruta riaccendendo la speranza nell’amica. Le previsioni della presentatrice del Gf Vip saranno esatte oppure la coppia della quinta edizione è destinata a dirsi addio molto presto?

