Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta a Stefania Orlando: "Non mettere mai in dubbio il mio bene per te" (VIDEO)

Maria Teresa si scusa con Stefania, emozionante confronto al Grande Fratello Vip.

Emozionante confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Dopo essersi rese protagoniste di una lite furibonda, le due amatissime concorrenti del reality show di Alfonso Signorini sono riuscite finalmente a chiarirsi.

Maria Teresa Ruta si scusa con Stefania Orlando, il confronto al Gf Vip

La nomination di Tommaso Zorzi ha letteralmente sconvolto Stefania che si è resa protagonista di un'accesa lite con Maria Teresa, rea di aver preso le difese del giovane influencer milanese. A distanza di alcune ore dallo scontro, le due donne si sono confrontate con la conduttrice che ha chiesto nuovamente scusa alla sua amica per il suo comportamento.

La Orlando, ancora molto scossa dalla Nomination di Zorzi, ha confessato alla Ruta di essere rimasta delusa dal suo comportamento: "Hai messo in mezzo Filippo che non c’entrava nulla". La mamma di Guenda Goria, infatti, ha ipotizzato che la scelta di Tommaso sia stata condizionata da Filippo Nardi: "L’ho ipotizzato ma perché non riesco a capacitarmi di quel gesto". "Sicuramente anche io ho reagito in maniera spropositata rispetto a come avrei dovuto. Ma ora non puoi fare niente, certe cose vanno smaltite" ha prontamente replicato Stefania.

"Non mettere mai in dubbio il mio bene, lo sai che quando mi arrabbio dico cose che in realtà non penso" ha ammesso Maria Teresa supplicando Stefania di perdonarla. "Tu puoi stare tranquilla per quanto mi riguarda, io ti voglio bene sul serio, siamo la coppia più vera qua dentro" ha confessato la Orlando lasciandosi andare a un lungo e sincero abbraccio con la Ruta.

