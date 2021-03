Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta a ruota libera su Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Gossip TV

Maria Teresa rompe il silenzio su alcuni suoi ex compagni di gioco dopo la finale del Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando, l'amatissima conduttrice è tornata a parlare del suo percorso e del rapporto nato nella Casa con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Le parole di Maria Teresa Ruta su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, Maria Teresa ha rilasciato un'intervista a Turchesando in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute nella Casa di Cinecittà. L’ex gieffina non poteva non parlare del suo rapporto nato con Stefania, ribadendo ancora una volta di esserci rimasta male per alcuni suoi atteggiamenti.

"Quando è uscita l’ho abbracciata, le ho detto ti voglio bene. Io ho detto solo una cosa che mi sembrava un suggerimento sbagliato a Tommaso di non parlarmi della sua nomination. Ad un’amica bisogna parlare in faccia. Io al suo posto avrei detto dille che l’hai nominata" ha dichiarato la Ruta "Quando sono uscita ho sentito cosa hanno detto Tommaso e Stefania, mi hanno preso in giro. Lui non doveva affondare il coltello su Giulia, non gli serviva per vincere perchè per me era il vincitore".

Leggi anche Tommaso Zorzi scopre tutte le Critiche grazie alla sorella Gaia

Alla domanda della presentatrice sulla sua amicizia con Tommaso, Maria Teresa ha affermato: "E’ una persona generosa e brillante. L’ho conosciuto dal punto di vista umano. Lui ha vissuto la mia vittoria a Pechino Express. Ci stimiamo". E sulla mancata vittoria di Dayane Mello, l'ex gieffina ha confessato: "Ha sbagliato durante il reality, ha fatto tanti errori e tanti scivoloni, però non si augura neanche al peggior nemico la morte del fratello. [...] Io sarei uscita, ma ognuno è diverso. Lei non avrebbe avuto il tempo di raggiungere nessuno per il funerale, era una situazione stravolta dal Covid".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.