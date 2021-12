Grande Fratello Vip, Maria Monsé tuona: ''Sophie Codegoni è la peggiore''

Gossip TV

Maria Monsé commenta il breve ma intenso percorso al Grande Fratello Vip, lanciando pesanti accuse ad alcuni concorrenti del Gf Vip.

Il suo percorso nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato breve ma non per questo meno intenso e carico di polemiche. Maria Monsé ha saputo inimicarsi praticamente tutte le donne della casa con poche e semplici frasi, entrando nel mirino degli inquilini di Cinecittà, che l’hanno punita con una Nomination quasi unanime. Uscita al televoto per una piccolissima percentuale, Maria ha fatto il resoconto sul suo ingresso in casa e ha parlato delle concorrenti che più l’hanno delusa e ferita.

Grande Fratello Vip, Maria Monsé furiosa per l’eliminazione

Come abbia fatto Maria Monsé a farsi odiare da tutti è ancora un mistero, quel che è certo, invece, è che il pubblico ha eliminato una delle concorrenti più agguerrite e polemiche di questa edizione del Grande Fratello Vip, che avrebbe potuto regalare magnifici colpi di scena e spazzare via la serenità di Cinecittà con un solo sbattito di extension alle ciglia. Dopo aver detto addio alla casa più spiata d’Italia, consapevole di essere stata nominata praticamente da tutti i concorrenti e di aver perso al televoto per una percentuale ridicolmente bassa, Monsé ha parlato a cuore aperto a Casa Chi, rivelando:

“Ero carica quando sono entrata. Avevo un sorriso a trentadue denti, eppure tanti hanno fatto gruppo contro di me. Queste ragazzine scocciate con la sigaretta in bocca mi dicevano che ero falsa. Sono state dette cose contro di me che io non direi nemmeno alla mia peggior nemica. Poi per me Patrizia è stata una traditrice. Mi diceva ‘sosteniamoci’ e mi faceva capire di non votarci e poi mi ha nominata lei”.

La delusione di Maria è tanta, soprattutto dal momento che l’unica sembra averla capita è Soleil Sorge, che ha vuotato il sacco su Alex Belli dopo la squalifica dell’attore. “La persona che meno mi è piaciuta tra quelle che ho incontrato è Sophie, perché le sue sparate, dall’alto dei suoi 19 anni, le ho trovate sgradevoli, inopportune e maleducate”, ha dichiarato Monsé, che non sembra ancora pronta a perdonare Sophie. La giovane milanese, nelle ultime ore, ha litigato furiosamente con Gianmaria Antinolfi per poi tornare tra le braccia dell'imprenditore e creare ancora più confusione nei fan: Sophie è realmente interessata o si tratta di pura stategia?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.