Grande Fratello Vip, Maria Monsè dopo l'eliminazione: "Nessuna strategia, Giacomo Urtis mi ha detto che..."

Le prime dichiarazioni di Maria dopo l'eliminazione dal Gf Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 13 dicembre 2021 su Canale 5, abbiamo assistito all'eliminazione dal gioco di Maria Monsè. La concorrente ha perso al ballottaggio finale ed è stata costretta a lasciare definitivamente la Casa.

Maria Monsè rompe il silenzio dopo l'eliminazione dal Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Oltre alla squalifica di Alex Belli e all'addio di Francesca Cipriani, c'è stata l'eliminazione di Maria. La showgirl non è riuscita a superare il televoto ed è stata costretta a lasciare definitivamente il reality show di Canale 5 a poche settimane dal suo ingresso.

Arrivata in studio, la Monsè ha fatto un bilancio del suo breve percorso al Gf Vip rivelando ad Alfonso Signorini il motivo per cui, secondo lei, il pubblico l’ha voluta fuori dalla Casa di Cinecittà: "Non ho fatto nessuna strategia e pago le conseguenze [...] A prescindere da come è andata la mia avventura chi mi conosce sa come sono, una donna solare, però ho un difetto credo nel discorso della verità e del rispetto! Sono volate parole…quando sento che ci sono mancanze di rispetto tiro fuori il mio carattere".

Dopo essersi difesa dalle critiche, Maria ha colto l'occasione per svelare un retroscena su Giacomo Urtis. "Sono anche contenta di tornare a casa, però ci tenevo a dire una cosa" ha confessato l'ex gieffina "...parlando con Giacomo Urtis mi ha detto 'ma amore ma come fai a entrare così senza una strategia'..mi sono fatta l’esame di coscienza".

