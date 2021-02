Grande Fratello Vip, Maria De Filippi vuole Tommaso Zorzi per uno dei suoi famosi programmi

Gossip TV

Maria De Filippi è una fan di Tommaso Zorzi e, dopo il Grande Fratello Vip, potremmo vederlo in uno degli iconici programmi della presentatrice.

Tra Maria De Filippi e Tommaso Zorzi ci sia una naturale stima reciproca, e ormai non è più un segreto. La presentatrice ha ammesso di volere il concorrente del Grande Fratello Vip in uno dei suoi programmi, quando lui si è offerto addirittura di fare le fotocopie pur di lavorare con lei. Ora, Zorzi ha confermato il desiderio di essere protagonista di un format targato Queen Mary, ma rimane un mistero da svelare: quale programma sarà adatto a lui?

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi pronto a lavorare con Maria De Filippi

Tommaso Zorzi è un vulcano di idee e sta dimostrando il suo talento naturale con il Gf Vip Late Show, che su Twitter ha letteralmente spopolato. Dotato di una verve naturale che lo rende un grande showman, Zorzi ha ammesso di sognare di poter lavorare al fianco di Maria De Filippi in un futuro prossimo, anche al costo di portarle il caffè e farle le fotocopie. La presentatrice è intervenuta durante una delle Puntata del reality show di Alfonso Signorini, rivolgendo belle parole a Tommaso e facendo ben sperare in una futura collaborazione.

L’influencer milanese, fan numero uno di Queen Mary, non ha nascosto il suo desiderio di prendere parte a Uomini e Donne, qualora si rimettesse in piedi il trono gay. “Io ci andrei subito. Soprattutto vista la mai situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio”, ha confessato Zorzi. Non sarebbe sgradita anche la presenza di Tommaso come opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, dal momento che sarebbe capace di creare nuove e briose dinamiche.

Attualmente la regina di Mediaset ha all’attivo un folto numero di programmi, che negli anni hanno continuato a macinare successi. Se non fosse Uomini e Donne, forse potremmo vedere Tommaso a Temptation Island oppure come opinionista a C’è Posta per Te. Non è da escludere la conduzione del daytime di Amici, dato che Zorzi sembra avere anche un ottimo orecchio musicale. Insomma, i fan del milanese vogliono vederlo ancora sul piccolo schermo e confidano in Maria e nella sua grande capacità di cogliere al volo le occasioni. Diciamocelo: Zorzi è una garanzia per il successo!

