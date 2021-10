Grande Fratello Vip, Manuel travolto dalle critiche, Lulù in lacrime e lui impassibile

Gossip TV

La giovane principessa torna a parlare del suo doloroso passato: tutti i gieffini le mostrano affetto tranne Manuel.

Durante l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, si è parlato del doloroso passato di Lulù Selassié quando è stata vittima del così detto fenomeno del revenge porn. Quando la giovane principessa aveva solo 15 anni, è stata ricattata da una persona che era in possesso di foto e video intime della ragazza. Lulù ha nascosto la vicenda alla sua famiglia perché tormentata dai sensi di colpa. "Pensavo di aver sbagliato io. Era questa persona ad avermi fatto male", ha raccontato in lacrime nella stanza stanza Super Led dove ha ripercorso la vicenda. La madre e le sorelle Jessica e Clarissa sono riuscite a sapere cosa stesse vivendo Lulù e l'hanno aiutata a superare quel terribile momento.

"Le mie sorelle sono le mie migliori amiche, loro mi hanno aiutato tantissimo", ha aggiunto commossa. La principessa ha inoltre sottolineato come questa vicenda l'abbia resa con il tempo una persona insicura e fragile. Tornata in salone, Lulù è stata accolta da abbracci e baci da parte della maggior parte dei suoi compagni d'avventura.

Molti attenti telespettatori hanno notato però anche la freddezza di Manuel. Il gieffino non si è per nulla scomposto e non si è avvicinato in alcun modo a Lulù. Molti utenti hanno quindi accusato Manuel di essere troppo freddo e insensibile. Il nuotatore si è allontanato da Lulù da quella che poteva essere una relazione ma la ragazza ha comunque sempre mostrato sempre un grande affetto e una grande sensibilità verso di lui.

"La freddezza di Manuel dopo questo video su Lulù veramente disarmante. Mi hai veramente delusa” si legge su Twitter, “Manuel totalmente impassibile. Spero che lei lo ignori da qui alla fine del programma”. E ancora: "Manuel un icerbeg", "Manuel impassibile nei confronti di Lulù. Ma perché?"

