Grande Fratello Vip, Manuel torna ancora da Lulù ma tutti se la prendono solo con lei

Gossip TV

In atto uno inspiegabile accanimento verso la principessa nonostante la coppia sia formata da due persone.

Torna il sereno tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo la puntata di ieri nel corso della quale, la giovane principessa è stata rimproverata da più parti di non rassegnarsi all'idea che Manuel non la voglia come fidanzata. I due ragazzi si sono ritrovati sereni e complici come accade spesso durante i loro brevi allontanamenti. Quello che è appare del tutto inspiegabile ma che qualche utente ha fatto notare su Twitter, è l'accanimento mediatico e non solo che si sta attuando verso la 22enne romana. Manuel appare molto remissivo in puntata e se qualcuno afferma (come lo stesso conduttore) che è sempre stato chiaro nei confronti di Lulù, non è affatto così.

Manuel non è riuscito a mettere un punto, tentenna e non ha ancora chiuso le porte. Non tenendo presente poi che all'inizio di questa storia d'amore, non d'amicizia, è bene ricordare, era coinvolto e non costretto. Il conduttore, che prima li spronava a questa felice conoscenza sottolineando la loro palpabile emozione, ieri ha fatto presente a Lulù di non farsi castelli in aria. E quando la ragazza ha ribattuto che molti dei loro discorsi non vengono riportati, Signorini si è spazientito affermando che vuole sempre avere ragione. Lulù è la ragazza problematica, insicura, con un passato doloroso e importante che la rende fragile e sensibile anche davanti ad avvenimenti che possono essere affrontati con più leggerezza.

E per questo viene duramente attaccata dal web che non le perdona di essere una presenza troppo ingombrante per chi vuole Manuel Bortuzzo non solo vincitore ma anche l'unico protagonista.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip