Grande Fratello Vip, ''Manuel e Lulù sono una coppia falsa'': piovono critiche

Giacomo Urtis commenta caustico la coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié.

Al Grande Fratello Vip è nato un nuovo amore? Lucrezia Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo si sono scambiati il primo bacio, seguito da una scenata di gelosia in piena regola. Mentre i fan iniziano a tifare per questa coppia, Giacomo Urtis stronca il flirt tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, dubbi su Lucrezia e Manuel

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto. Tra liti furiose, liaison che tornano a far discutere e polemiche continue per l’organizzazione della Casa, sembra esserci posto anche per l’amore. Lucrezia Hailé Selassie e Manuel Bortuzzo si sono scambiati il primo bacio, dopo giorni di corteggiamento che hanno fatto gridare alla coppia anche i fan meno accaniti. Dopo una scenata di gelosia in piena regola, Manuel e Lucrezia sembrano aver ritrovato la serenità e si sono confrontati anche sul passato amoroso del gieffino.

Mentre sui social nascono veri e proprio fan club dedicati alla coppia, c’è qualcuno che non sembra molto convinto da questo flirt. Giacomo Urtis, il noto chirurgo delle star ed ex concorrente della quinta stagione del reality show di Canale5, ha commentato così la relazione tra il Bortuzzo e la principessa etiope: “Rispetto per Manuel che è un ragazzo d’oro, ma io una ship così falsa non l’ho mai vista".

A ME DI MANUEL E LULÙ INTERESSA#GFVIP pic.twitter.com/mgXCwNJG2h — Alessia (@5Alessia) September 20, 2021

Insomma, Urtis ha insinuato il dubbio che Lucrezia e Manuel stiano mentendo per creare gossip e assicurarsi l’affetto dei telespettatori, durante un eventuale televoto. Teoria plausibile, non fosse che il Bortuzzo è già il preferito della Casa e sembra bizzarro che possa temere le Nomination, al punto di inventare una storia d’amore con Lucrezia. Chi, invece, non è affatto felice per questa unione è il padre del Bortuzzo, che ha ammesso di rimpiangere l'ex del figlio!

