Grande Fratello Vip: Manuel e Lulù sempre più vicini, baci e coccole sotto le coperte (VIDEO)

Gossip TV

Cresce l'intesa e l'attrazione tra Manuel e Lulù.

Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè sono ormai inseparabili. I due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono più a nascondersi e, nelle ultime ore, si sono lasciati andare a dolci tenerezze sotto le coperte.

Baci e coccole al Gf Vip tra Manuel e Lulù

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Tra Manuel e Lulù c’è una grande intesa e attrazione ormai palese a tutti: si cercano in continuazione, giocano e si scambiano dolci effusioni. Ed è proprio quello che è successo questa mattina quando nella camera da letto, al risveglio, si sono scambiati baci e coccole sotto le coperte.

Proprio Manuel, nelle ultime ore, si è lasciato andare a una confessione molto intima: "La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento nulla, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, là sotto funziona tutto eh". Dichiarazione che ha suscitato l’ilarità dei suoi compagni di gioco, sempre entusiasti nel costatare la vitalità del giovane.

Leggi anche Alex Belli e Katia Ricciarelli svelano la loro strategia sulle prossime nomination

La forte intesa tra Manuel e Lulù non è passata inosservata neanche ad Alfonso Signorini che, durante l'ultima puntata del Gf Vip, non ha perso occasione di stuzzicarli. "E’ una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana [...] Con lui sto bene, mi fa sentire sicura" ha spiegato la giovane principessa parlando del rapporto nato con il ragazzo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.