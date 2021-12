Grande Fratello Vip, Manuel consola Jessica, delusa dal comportamento di Sophie

Gossip TV

Le dolci parole del nuotatore verso la più grande delle sorelle Selassiè dopo il comportamento di Sophie con Alessandro Basciano, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè, la più grande delle princesse etiopi, sembra essersi subito proiettata su Alessandro Basciano, uno degli ultimi concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Manuel consola Jessica, delusa da Sophie

In seguito però ad alcuni ambigui comportamenti di Sophie, Jessica, però, non solo ha fatto un passo indietro sull'ex corteggiatore, ma anche sulla Codegoni, sua grande amica nell'avventura televisiva.

Ieri la principessa si è confidata proprio con Sophie confessandole il suo interesse per Alessandro. L'ex tronista l'ha rassicurata dicendole che si sarebbe fatta da parte sia per il rispetto alla loro amicizia, sia per non far soffrire Gianmaria. La sera stessa Sophie si è trovata avvinghiata al Basciano rivelandogli anche tutte le confidenze che le aveva fato Jessica.

A tal proposito, anche Manuel Bortuzzo si è accorto di quanto successo e così ha cercato di consolare la sorella della sua fidanzata, rivolgendole delle parole dolci e molto protettive:

“Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te. Poi è impossibile che a uno possa piacere sia te che Sophie. Io ad esempio sono preso da Lulù e non mi può piacere un’altra qua dentro”.

E ancora

“Posso dirti che sei bella e buona, ma se tu non ci credi per prima è inutile. Sappi che ti capisco, se mi dicono sei forte, sì va bene ma se poi non credo di esserlo io. Ci vuole un po’ di autostima“.

“Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato. Mi ha detto ‘ma figurati che se ti interessa a te mi faccio da parte’. Alla faccia, ha fatto mille passi in avanti con lui. Quindi lì mi prendi in giro. Poi sai cos’è, quando nessuno ti considera, poi inizi a non apprezzarti“, ha dichiarato Jessica.

