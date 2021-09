Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo torna a parlare della sua ex fidanzata: "Siamo stati insieme otto mesi"

Gossip TV

La nuova confessione di Manuel al Grande Fratello Vip.

Manuela Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più uniti e affiatati al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, il giovane nuotatore ha deciso di aprirsi con la principessa etiope e raccontare alcuni dettagli sulla sua ultima storia d'amore.

Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata: la verità sulla rottura

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip tra Manuel e Lucrezia. Poco prima di andare a dormire, Lulù si è sdraiata vicina al giovane nuotatore per fargli qualche domanda riguardante la sua ex fidanzata, con la quale si sono lasciati dopo l'incidente: "Perché vi siete lasciati?".

"Perché semplicemente la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi" ha raccontato Manuel rivelando i motivi della rottura "...ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale".

"Ma come l’hai lasciata?" ha continuato Lulù incuriosita dalla storia di Manuel. "L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me" ha dichiarato il concorrente rivelando così alcuni retroscena sulla sua precedente relazione.

