Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sul rapporto con Lulù Selassié: "Non voglio correre"

Manuel parla del suo rapporto con Lucrezia nato nella Casa del Gf Vip.

La complicità tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè cresce giorno dopo giorno. A frenare gli animi, però, è stato il giovane nuotatore che nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha rivelato ad Alfonso Signorini di non volerci andare molto piano.

La confessione di Manuel Bortuzzo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 27 settembre, Signorini ha voluto parlare della neo coppia formata da Manuel e Lulù. Tra i due è nata una bella sintonia, anche se non sono mancati momenti di gelosia da parte della principessa. "Io sono fatta così, sono molto affettuosa, mi piace abbracciare le persone a cui voglio bene. Poi è ovvio che voglio passare del tempo con lui, anche se stiamo spessissimo insieme" ha confessato Lucrezia al conduttore.

Alfonso ha poi mostrato a Lulù anche il pensiero dei suoi compagni di gioco, in particolare di Sophie Codegoni: "In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita". Parole che hanno spiazzato Lucrezia e provocato la reazione di Manuel.

Interpellato dal conduttore del Gf Vip, Manuel ha infatti spiegato la sua posizione in merito al rapporto con Lulù: "Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni [...] Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre".

