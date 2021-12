Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: "Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose"

Gossip TV

Manuel dichiara conclusa la sua conoscenza al Gf Vip con Lulù.

Stasera, venerdì 3 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. Nell'attesa nella Casa, Biagio D'anelli ha deciso di confrontarsi con Manuel Bortuzzo circa la sua frequentazione con Lulù Selassié.

Biagio D'Anelli e Manuel Bortuzzo a confronto su Lulù Selassié

"Lei ti vuole veramente bene, lei non è innamorata di te, di più. Scusami se te lo dico" ha confessato Biagio a Manuel riferendosi a Lulù. Il giovane sportivo, però, non sembra essere d’accordo con le parole del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: "Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose".

"Non provo più nulla per lei" ha ammesso Bortuzzo raccontando a D'Anelli di aver vissuto dei mesi difficili con la Selassié nella Casa del Gf Vip "...ma lo sa e lei continua. Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico. Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quello di cui ho bisogno io". "Ma cosa ti ha dato fastidio?" ha domandato il nuovo gieffino.

"Le dicevo di lasciarmi stare e mi seguiva per tutta la Casa, mi stava addosso [...] Io sono stato sempre chiaro, non ho illuso nessuno" ha concluso Manuel dichiarando definitivamente chiusa la sua frequentazione con Lulù.

