Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sta male: paura per il gieffino

Problemi di salute per Manuel Bortuzzo, preoccupato all’idea di dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Tra i preferiti dal pubblico, Manuel Bortuzzo gode della stima degli abitanti del Grande Fratello Vip e sta vivendo un percorso intenso, segnato dal flirt con Lucrezia Hailé Selassié. Negli ultimi giorni, il gieffino ha avuto problemi di salute legati ad una febbre molto alta, che lo hanno costretto a tenersi in disparte, facendogli temere di dover lasciare la Casa.

Grande Fratello Vip, paura per Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo continua il percorso nella casa del Grande Fratello Vip, forte del sostegno del pubblico che sta apprezzando molto l’audacia e la sincerità del gieffino. Manuel dimostra ogni giorno di avere carattere e di riuscire a cavarsela da solo, abbattendo limiti ideali che spesso fanno parte del retaggio culturale sul tema delle persone con disabilità. Nelle ultime ore, i fan del Bortuzzo si sono allarmati, scoprendo che Manuel ha avuto un malore e ha chiesto di isolarsi dal gruppo per riposare.

Con la febbre alta e parecchia spossatezza, il Bortuzzo è stato immediatamente visitato da un medico e sembra che la causa del malessere sia dovuta ad una forte ciste. Manuel ha dichiarato che, se i sintomi non passeranno entro quattro giorni, si vedrà costretto a lasciare il GF Vip per non mettere la sua salute in pericolo. Al momento, tuttavia, sembra che la febbre stia scendendo anche se non è ancora del tutto rientrata l’ipotesi che il gieffino sia costretto ad abbandonare.

Preoccupata per la salute di Manuel, Lucrezia Hailé Selassié ha fatto più volte incursione nella camera, per valutare la gravità della situazione. Tra Manuel e Lulù, furiosa con Davide Silvestri, è nata una bella intesa che si sta trasformando in un flirt. L’unico ostacolo per la coppia sembra essere quello creato dalla forte gelosia della principessa etiope, che teme che il Bortuzzo si stanchi presto di lei.

