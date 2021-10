Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sorprende Lulù Selassié: "Lascio le porte aperte tra di noi"

Gossip TV

Riavvicinamento in corso tra Manuel e Lulù?

Domani, venerdì 22 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto nella famosa Casa di Cinecittà, Manuel Bortuzzo si è riavvicinato a Lulù Selassiè spiazzando tutti.

Manuel e Lulù di nuovo vicini? La confessione di lui spiazza

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Manuel e Lulù è giunta al capolinea. Nelle ultime ore, però, qualcosa tra i due giovani concorrenti è cambiato. Come riporta Biccy, il nuotatore e la principessa si sono appartati in giardino e hanno iniziato a fare dei paragoni tra il loro sentimento e quello che sta nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

"Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame" ha dichiarato la Selassié parlando del flirt nato al Gf Vip tra Miriana e Nicola "Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’".

Dopo aver ascoltato le parole di Lulù, Bortuzzo si è lasciato andare a una confessione inaspettata: "Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto". Un discorso che ha spiazzato tutti visto che il nuotatore ha fatto di tutto per allontanarsi dalla principessa. Sarà tornato sui suoi passi?

