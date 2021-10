Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo rivela il suo interesse per Soleil Sorge: "Mi fa stare bene"

Gossip TV

La rivelazione di Manuel su Soleil spiazza Sophie al Grande Fratello Vip.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Rispondendo ad alcune domande dei telespettatori, Manuel Bortuzzo ha rivelato il suo interesse per la bella Soleil Sorge. Una rivelazione inaspettata che ha letteralmente spiazzato Sophie Codegoni.

La rivelazione di Manuel Bortuzzo su Soleil Sorge al Gf Vip

Stasera, venerdì 22 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Manuel si è lasciato andare a una rivelazione inaspettata su Soleil. Rispondono alle curiosità del pubblico insieme ad Aldo Montano, il giovane nuotatore non ha nascosto il suo interesse per l'influencer Soleil.

"Un interesse c’è" ha confessato Bortuzzo parlando della Sorge "Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei".

Aldo ha poi riportato le parole di Manuel a Sophie: "Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Poi ha raccontato che aveva fatto degli incubi in cui la faceva fuori e si era quasi sentito in colpa. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po’ più di … ma senza troppi secondi fini". Dichiarazioni che hanno lasciato la modella senza parole.

