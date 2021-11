Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo rivela il destino delle sorelle Selassié

Gossip TV

Manuel a Jessica: "Voi tre vi dividono".

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 22 novembre 2021 su Canale 5. Intanto nella famosa Casa di Cinecittà, Manuel Bortuzzo ha spoilerato a Jessica il destino delle sorelle Selassié.

La rivelazione di Manuel Bortuzzo sulle sorelle Selassié

Tempo di rivelazioni al Grande Fratello Vip. In veranda con alcuni suoi compagni di gioco, Manuel ha rivelato il destino delle principesse Selassié. "Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano" ha dichiarato il giovane nuotatore rivolgendosi a Jessica.

"Te lo hanno detto?" ha subito domandato Jessica alludendo ad una conversazione in confessionale. Manuel non ha risposto, ma la realtà dei fatti è proprio quella da lui rivelata. Le sorelle Selassié veranno divise come annunciato da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta del Gf Vip: "Colpo di scena in arrivo per le Principesse, perché molto presto non saranno più un unico concorrente. Scioglieremo il trio delle Selassié. Quindi Clarissa, Jessica e Lulù proseguiranno da sole la loro avventura nella Casa".

Lulù, Jessica e Clarissa quindi continueranno il loro percorso da sole. Nella storia del reality show di Canale 5, infatti, molte coppie hanno varcato la famosa porta rossa in qualità di concorrente singolo e sono state poi divise. Ricordiamo Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Le Donatella e infine Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

