Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: "Porterò nel programma la mia rinascita"

Manuel spiega i motivi che l'hanno spinto a partecipare al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo una sparatoria, è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Chi, il ragazzo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a partecipare al popolare reality show di Canale 5.

Manuel Bortuzzo pronto a entrare al Gf Vip: la confessione

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti più attesi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, avrà modo di raccontare la sua storia e soprattutto di mostrare la sua quotidianità: "Entrare in una casa con telecamere accese 24 ore su 24, potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime".

"È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi" ha aggiunto Manuel.

Parlando del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha dichiarato: "La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse [...] Io credo che mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro. Porterò nel programma la mia rinascita".

