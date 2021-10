Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo lascia Lulù Selassié?: "Se con te mi sbilancio di più fingerei"

Gossip TV

Manuel inizia a prendere le distanze da Lulù nella Casa del Grande Fratello Vip.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non sembra procedere per il meglio. Il giovane nuotatore, infatti, sembrerebbe stanco e sempre più propenso a chiudere ogni tipo di rapporto con la principessa etiope.

Manuel Bortuzzo stanco di Lulù Selassié? Il confronto al Gf Vip

Nelle ultime ore, Lulù ha voluto confrontarsi nuovamente con Manuel circa il loro rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane principessa ha spiegato al nuotatore di non sentirsi amata e di avere bisogno di attenzioni da parte sua: "Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato".

E ancora: "Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti". Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lulù, Manuel ha cercato di farle capire una volta per tutte la sua posizione: "Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me".

Bortuzzo , come riporta Biccy, si è poi mostrato sempre più insofferente nei confronti della Selassiè: "Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali". La storia tra i due concorrenti del Gf Vip è arrivata al capolinea?

