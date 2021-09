Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: "È tornata la voglia di fare tutto e l’amore per il nuoto"

Gossip TV

Manuel nella piscina del Gf Vip, la confessione del ragazzo.

Manuel Bortuzzo ha fatto la sua prima nuotata nella piscina del Grande Fratello Vip insieme ad Alex Belli. Il giovane nuotatore è rimasto paralizzato a causa di una sparatoria, ma la sua grande passione per il nuoto è rimasta come ha rivelato nella Casa di Cinecittà.

La grande passione di Manuel Bortuzzo

Manuel è uno dei concorrenti più apprezzati e amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane, che ha deciso di entrare nella Casa per avvicinare le persone al tema della disabilità, ha fatto la sua prima nuotata insieme ad Alex. Nonostante l'incidente, il grande amore che prova per il nuoto non finirà mai.

"Non è stato facile all’inizio. Perché tornare in vasca mi sembrava diverso. Poi è tornata la voglia di fare tutto e l’amore per il nuoto. Anche qui in casa andrò sicuro in piscina. Comunque è giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024" ha confessato Manuel al Gf Vip, come riportato da Biccy.

Ricordiamo che la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 20 settembre 2021, in prima serata su Canale 5. Chi saranno i primi eliminati dal gioco?

