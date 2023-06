Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono ancora fidanzati: lo scoop

Gossip TV

I due ex protagonisti della sesta edizione del Gf Vip non si sarebbe mai lasciati: ecco il motivo per cui lo hanno tenuto nascosto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono ancora fidanzati e non ci sarebbe mai stata una rottura. I due ex protagonisti della sesta edizione del Gf Vip non si sarebbe mai lasciati e si vedrebbero da molto tempo ormai di nascosto.

A svelarlo, l'esperto di gossip Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri:

"Non possiamo più fare finta di niente. Io e Therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza “ avendo le prove “ Lulù Selassiè e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare….."

I diretti interessanti non hanno ancora confermato o smentito e ancora non è emersa la persona da cui loro si dovevano nascondere, alcuni hanno ipotizzato sia il padre di Manuel Bortuzzo che non è mai sembrato favorevole alla coppia.

Era stato Manuel ad annunciare la fine della loro relazione il 25 aprile 2022 con un annuncio su Instagram dopo un mese dalla fine del Gf Vip.

"In questo mese, dal termine del Gf Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi,non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù e hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della casa del Gf, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale."

