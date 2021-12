Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù, il gesto della famiglia che cambia tutto

Gossip TV

Il papà del nuotatore interviene sui social apprezzando un gesto della giovane principessa nei confronti del figlio.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, è sbocciato un amore travolgente tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due sono inseparabili, sempre complici e sorridenti. Il giovane nuotare, sempre essere rinato e sono lontani i giorni in cui Manuel allontanava Lulù chiedendo di avere spazio e chiudendo alla possibilità di avere una vera relazione. La giovane principessa è stata anche il principale motivo per cui Manuel ha deciso di accettare il prolungamento del reality.

La felicità di Manuel è palpabile e deve aver coinvolto, finalmente, anche il papà Franco. Quest'ultimo, insieme alla moglie, non è mai sembrato troppo convinto della loro storia e in passato, in diverse occasioni, non aveva speso delle belle parole per Lulù, augurandosi che si allontanasse dal figlio.

Oggi, sorprendendo un po' tutti, Franco Bortuzzo ha pubblicato un post con un'immagine di Manuel e Lulù, accompagnato dalla scritta: "Questo è il Grande Fratello". Nella foto, si vede Lulù tenere un ombrello per coprire dalla pioggia Manuel mentre si reca nella sua stanza. Un dolce gesto che ha commosso anche papà Franco.

