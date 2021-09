Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù: amore nella casa, "Ci piace stare insieme"

Gossip TV

Tenerezze ed effusioni tra tra il bel nuotatore e un delle Principesse Selassié.

E' nato il primo amore nella Casa del Gf Vip? Ieri, durante il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip, sono state mandate in onda le prime, tenere immagini del rapporto sempre più intimo tra Manuel Bortuzzo e una delle tre sorelle Haile Selassié, la ventitreenne Lucrezia, Lulù, una delle tre principesse pronipoti dell'ex imperatore di Etiopia. E' stata proprio Lulù a notare il bel nuotatore, colpita dalla sua dolcezza e dai suoi modi di fare educati e gentili. Ed è proprio questo aspetto ad unirli e accomunarli, "Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme", "Manuel per me è importante", ha dichiarato la principessa in confessionale.

Un rapporto, quello tra Manuel e Lulù che ha immediatamente trovato il sostegno degli inquilini. Dai "tre moschettieri", il trio formato dal triestino con Alex Belli e Aldo Montano, all'approvazione della Ricciarelli che ha dichiarato di essere felicissima qualora nascesse questa coppia.

Il giovane triestino, promessa del nuoto italiano, ha raccontato l'episodio in cui rimase paralizzato a causa di un colpo di pistola in una sparatoria in seguito ad uno scambio di persona. Quella notte, tra il 2 e il 3 febbraio 2019, la sua vita cambiò per sempre. Manuel ha raccontato di aver sentito il bisogno di dire alla sua fidanzata Martina che l'amava ma la storia con la ragazza è naufragata nel corso del tempo. Entrato nella Casa da single, il 22enne ha conquistato già molti cuori fuori dalla Casa e quello dello di Lulù che lo guarda in maniera inequivocabile. La 23enne nata a Roma, si è definita viziata, capricciosa e dispettosa. La giovane principessa si è laureata alla John Cabot University e sogna di diventare una cantante nella speranza nel mentre di trovare il suo principe...

