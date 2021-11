Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Aldo Montano contro le principesse Selassié

Gossip TV

I tre concorrenti criticano alcuni comportamenti assunti dalle sorelle Selassié nella Casa del Gf Vip.

Stasera, lunedì 29 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, le principesse Selassié sono finite nel mirino di Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo.

Le principesse Selassié al centro delle critiche

Davide, Aldo e Manuel si sono confrontati sul comportamento di Lulù, Clarissa e Jessica. I tre concorrenti del Grande Fratello Vip hanno riscontrato alcuni atteggiamenti simili tra le sorelle, che molte volte vanno oltre al rispetto verso gli altri. "A volte manca veramente il rispetto, ma non lo fanno con cattiveria" ha dichiarato il giovane nuotatore.

Dopo aver ascoltato Bortuzzo, Silvestri ha ricordato ai suoi compagni di gioco di un episodio dove una delle sorelle Selassié gli ha chiesto di lasciarle il posto ignorando il suo bisogno di dover andare al bagno. "Quella volta mi sono impuntato eh, non gliel'ho data vinta. Ci deve essere rispetto" ha confessato l'attore per poi elogiare Jessica "...lei è un'altra cosa. Non riescono a prendere il meglio da lei, anzi la insultano in un modo agghiacciante".

"Che pazienza che ha quella ragazza" ha aggiunto Davide riferendosi a Jessica. "Poi quello che conta sono le piccole cose, quelle pesano di più dei grandi gesti" ha replicato Manuel trovando il consenso anche di Aldo. Quest'ultimo, infatti, è intervenuto in sua difesa parlando della sedia che viene lasciata sempre in mezzo alla vetrata della veranda, non badando quindi al disagio del ragazzo.

