Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo costretto ad allontanare Lulù Selassié: ''Non voglio darti…''

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno un nuovo chiarimento nella casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo ha messo in chiaro di non voler dar vita ad un flirt con Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò, la principessa etiope proprio non riesce a stargli lontano e chiede di parlare, dopo aver avvertito una certa freddezza da parte di Manuel. Al gieffino non rimane che prendere nuovamente le distanze da Lulù, spiegando le sue ragioni.

Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù: un nuovo confronto

Dire che la situazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sarebbe un eufemismo. Nella casa del Grande Fratello Vip i due si sono rincorsi, avvicinati e allontanati repentinamente, confondendo le idee anche al pubblico da casa. Dopo essersi sentito messo alle strette dalle attenzioni pressanti di Lulù, Manuel ha preso una posizione decisa sul futuro con la principessa etiope, supportato anche da Alfonso Signorini che si è scagliato molto duramente contro la gieffina. Da quel momento, dopo una lettera di scuse, Lulù ha cercato di lasciare spazio a Manuel, ma l’attrazione che prova per lo sportivo è incontrollabile e alla principessa viene spontaneo rivolgere più attenzioni del dovuto.

Vedendo Bortuzzo infastidito, Lulù ha chiesto al gieffino di parlare e lui ha sbottato: "Vieni qua, mi dici che mi devi dire una cosa… Dilla e basta!”. “Ti ho dato un bacio sul collo, non pensavo fosse un problema”, ha spiegato Selassié. Vedendo l’inquilina del GF Vip in difficoltà, Manuel si è appartato con lei e ha spiegato: “Non vorrei che tu fraintendessi alcuni comportamenti, che io faccio solo per il bene nostro. Qui dentro non voglio darti attenzioni, perché ho chiaro quello che voglio io. Per rispetto di quello che vuoi tu, anche un abbraccio penso che possa essere frainteso per qualcosa di più”.

"Mi aspetto comunque che usciremo da qui, ci vedremo. Se succede, succede e sarà tra noi e basta”, ha replicato Lulù. “Ci tenevo a dirti che deve essere tutto chiaro, non fraintendiamolo con cose che non esistono. Il bacetto della buonanotte ci sta, poi però mi preoccupo che fraintendi cose completamente diverse”, ha ribadito Manuel. I due si sono abbracciati ma siamo certi che non è finita qui.

