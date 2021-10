Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo bacia Lulù Selassié poi si dichiara a Soleil Sorge!

Gossip TV

Manuel Bortuzzo parla del suo interesse per Soleil Sorge davanti a Lulù Selassié, dopo aver baciato appassionatamente la principessa etiope.

Dopo aver allontanato in tutti i modi possibili Lulù Selassié, guadagnandosi le critiche dei telespettatori per la sua totale mancanza di tatto, Manuel Bortuzzo sembra intenzionato a riallacciare i rapporti con la principesse etiope. Ai baci appassionati, tuttavia, sono seguiti una serie di commenti sull’interesse per Soleil Sorge, che hanno fatto stare molto male Lulù.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo prende in giro Lulù Selassiè?

Lucrezia Hailé Selassié si è fatta forza, nonostante i sentimenti galoppanti per Manuel Bortuzzo, costringendo sé stessa ad allontanarsi dal nuotatore e condurre il suo percorso al Grande Fratello Vip senza l’influenza di una storia d’amore a senso unico. Dopo aver criticato apertamente Lulù, ammettendo il suo interesse per Soleil Sorge, Bortuzzo ha improvvisamente fatto marcia indietro e si è riavvicinato a Lulù. I due si sono scambiati baci passionali e hanno trascorso la notte insieme, portando i fan a credere che vi sia possibilità per un ritorno di fiamma. Volendo mettere in chiaro la situazione con il gieffino, così da evitare ulteriori drammi al Gf Vip, Lucrezia ha chiesto a Manuel un confronto per spiegare il proprio punto di vista.

“Ora non esagererei mai con le coccole e il resto. Non voglio ripetere gli stessi errori che hanno portato ad allontanarci. Capisco anche che sei più freddo e sei fatto così e mi piace come sei. Questo è il tuo essere e mi piaci tanto così. Sono tanto contenta che ci siamo dati dei baci, significa davvero tanto. Nessuno ti ha costretto e anzi, sei stato tu. Non mi sarei mai aspettata che tu mi prendessi per un braccio e mi portassi nel letto”, ha ammesso Lulù. Nel frattempo, Manuel ha messo in chiaro il suo punto di vista, ribadendo di essere una persona fredda che non ama mostrare i propri sentimenti, e sottolineando di non voler andare oltre i baci davanti alle telecamere.

Tutto chiaro, non fosse che poco dopo Manuel ha parlato nuovamente per la sua cotta per Soleil, proprio davanti a Lulù, mettendo la principessa etiope in seria difficoltà. “Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me. Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta”, ha raccontato Soleil ad Alex Belli. Inevitabilmente, il popolo del web è esploso contro Manuel, accusandolo di prendere in giro la Selassiè per strategia.

