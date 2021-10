Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ancora innamorato dell’ex Fidanzata? La reazione di Lulù

Gossip TV

Federica invia una lettera che commuove Manuel Bortuzzo e fa ingelosire Lucrezia Hailé Selassié.

Forti emozioni per Manuel Bortuzzo durante la puntata del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha ricevuto una lettera speciale da parte dell’ex fidanzata Federica, mostrandosi molto commosso e felice per questa sorpresa. Ben diversa, invece, la reazione di Lucrezia Hailé Selassié, che ha mostrato tutta la gelosia che prova nei confronti del Bortuzzo, commentando a bassa voce il gesto dell’ospite di Alfonso Signorini e suscitando l’ira del web.

Grande Fratello Vip, Manuel commosso: Lulù gelosa dell'ex

Manuel Bortuzzo ha desiderato fortemente prendere parte al cast del Grande Fratello Vip, pronto a mostrare al mondo i retroscena di una tematica spesso fin troppo ignorata, ovvero quella della disabilità. Nella Casa più spiata d’Italia, Manuel ha intrecciato un rapporto speciale con Lucrezia Hailé Selassié che, tuttavia, sta perdendo in controllo, creando continue tensioni con il gieffino a causa dell’estrema gelosia. Alfonso Signorini ha deciso di sorprendere il Bortuzzo, che ha avuto problemi di salute, chiedendo all’ex fidanzata Federica di scrivere una lettera per lui, visto che tra i due c’è un legame solido che va oltre le definizioni di coppia.

“Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? […] Torna ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima.Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile”, queste le parole di Federica che hanno fatto commuovere il Bortuzzo. "Per come è delineato e definito il nostro rapporto, non mi aspettavo questo gesto. Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla”, ha ammesso Manuel.

La scena ha commosso un po’ tutti e in molti hanno notato lo sguardo particolare che Manuel ha riservato a Federica, forse anche la stessa Lulù dato che non ha perso tempo e ha mostrato tutta la sua gelosia. I video circolati su Twitter hanno fatto infuriare il popolo del web, che ha trovato la Selassié poco rispettosa di un momento così delicato e puro, e sempre incentrata unicamente sulle proprie emozioni. C'è futuro per Manuel e Lucrezia o questa liaison è già giunta al termine?

