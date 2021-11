Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Nicola Pisu: "Sei la dimostrazione che si può risalire"

Gossip TV

Manuel consola Nicola dopo l'allontanamento da Miriana.

Momento difficile per Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. A cercare di consolarlo ci ha provato Manuel Bortuzzo, che ha consigliato al figlio di Patrizia Mirigliani come andare avanti nel gioco dopo l'allontanamento definitivo di Miriana Trevisan.

Manuel Bortuzzo e Nicola Pisu a confronto

La decisione di Miriana di chiudere definitivamente il loro rapporto ha mandato letteralmente in crisi Nicola. A cercare di tirargli un po’ su il morale ci ha pensato Manuel: "Sei la dimostrazione che si può risalire. Per quanto tu hai avuto tua mamma, che ha fatto una cosa pazzesca, se non partiva da te dove arrivava il riscontro positivo?".

"È proprio il ricordo di quelle cose che poi ti spinge ancora di più a vivere bene" ha aggiunto Bortuzzo "Sai molto bene che significa stare solo, forse meglio di te nessuno qua dentro. Tu prova ad immaginare quanta gente che solo che sa che sei qua, è come vedere un simbolo. Sei un bel simbolo, tu sei l’esempio concreto non quello a parole".

Manuel ha cercato in tutti i modi di spronare Nicola a credere di più in se stesso e a trovare la strada giusta per andare avanti in questo percorso: "Il tempo porterà la sua soluzione […] Sono discorsi molto profondi e pesanti, però sono reali. Per quello quando ti dico di metterti sempre dalla parte degli ultimi per riuscire ad andare avanti, sentirsi parte di qualcosa, per riuscire".

