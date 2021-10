Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: "Non dirmi mai quello che devo fare"

Gossip TV

Il gesto di Soleil nei confronti di Manuel fa ingelosire Lulù.

Lulù Selassié non riesce più a nascondere la sua gelosia per Manuela Bortuzzo. Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, la principessa ha rivelato di essere infastidita dal comportamento assunto da Soleil Sorge nei confronti del giovane nuotatore.

Lulù Selassié infastidita da Soleil Sorge, la reazione di Manuel Bortuzzo

Tutto è iniziato ieri sera quando, nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil ha offerto la sua minestra a Manuel e lui l’ha accettata. Un gesto che ha fatto innervosire Lulù che ha ripreso subito il giovane nuotatore: "Io non ti sto dicendo cosa devi fare o cosa non devi fare, ma fammi questa cortesia: lei lo fa a posta, fidati".

A quanto pare, però, il comportamento di Lulù sembra aver stancato Bortuzzo che le ha gentilmente chiesto di non dirgli cosa deve o non deve fare: "Nella vita non dirmi mai quello che devo fare perché lo so già. Io so già tutto. Solo questo ti chiedo. Io sono oltre, stai tranquilla. Faccio quello che voglio nella mia vita".

"Non sono nato ieri" ha aggiunto Manuel cercando di spiegare alla Selassiè il suo punto di vista riguardante il comportamento di Soleil "Non mi perdo di sicuro in queste cose". "Non fare queste faccine, io ti leggo eh. Ti voglio tanto bene. Sono così felice che ti ho conosciuto" ha replicato Lulù abbranciandolo.

