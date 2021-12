Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè: "La cosa più bella è che sei ancora qua"

Gossip TV

Riavvicinamento al Gf Vip tra Manuel e Lulù.

Mancano poche ore alla nuova diretta del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera venerdì 10 dicembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa c'è stato un riavvicinamento inaspettato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Manuel e Lulù di nuovo vicini al Gf Vip

Continuano i tira e molla al Grande Fratello Vip tra Manuel e Lulù. Nonostante i numerosi allontanamenti da parte dello sportivo, i due giovani concorrenti del reality show sembrano essersi ritrovati. "Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda" ha confessato il ragazzo alla principessa.

"Tante volte ho sbagliato io" ha aggiunto Bortuzzo cercando di spiegare la sua posizione alla Selassié "...invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti". Il nuotatore ha così ammesso di essere stato troppo duro con la principessa e di essersi concentrato solo sugli aspetti negativi della loro storia.

Manuel ha infine concluso affermando: "Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono [...] Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. [...] A livello mentale delle cose sei un bel casino. Però a me piace complicarmi la vita. È come se avessi una specie di potere nei tuoi confronti positivo".

