Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sul bacio tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge: "Eccessivo"

Manila commenta il bacio tra Soleil e Sophie.

Nella notte di Halloween, tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è scattato un passionale bacio che ha spiazzato tutti. Un gesto che non è per niente piaciuto a Manila Nazzaro che, nelle ultime ore, ha voluto spiegare il suo pensiero alle due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Manila Nazzaro al Gf Vip

"Per me è sicuramente stato qualcosa di eccessivo" ha confessato Manila riferendosi al bacio scattato al Grande Fratello Vip tra Soleil e Sophie. Parlando con le dirette interessate, infatti, la compagna di Lorenzo Amoruso ci ha tenuto a spiegare il suo pensiero "Ti spiego perché secondo me era eccessivo. Perché si gioca sempre, con i baci tra donne. Nella vita in cui viviamo non è ancora semplice. Io do un peso anche a quel tipo di gesto, soprattutto perché voi due non siete lesbiche. Però era forte e strano più che altro".

Come riporta Biccy, la Nazzaro ha continuato affermando: "Limonare con un’amica non è la vita quotidiana se non sono innamorata di lei. Cioè nel senso, quello sembrava. Tra donne è comunque un’immagine ancora più forte. Questa è una cosa forte perché dietro a una bacio tra donne ci sono ancora dei taboo immensi, come ovviamente sappiamo. Ecco perché vi dico queste cose. I baci tra donne ci stanno quando soprattutto un sentimento questo è ovvio. Farlo tanto per gioco è diverso. Secondo me quando non si è lucidi bisognerebbe fermarsi. E poi si vabbè eravate ubriache ragazze siamo oneste".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Manila, Sophie e Soleil hanno spiegato la loro posizione: "Non penso che il bacio tra donne sia stato un messaggio negativo. [...] Calcola comunque che erano baci dei film. Guarda che è nata come un gioco. Alex ci spiegava che nelle fiction italiane non ci si bacia con la lingua, infatti non c’era. Ci sono dei taboo nei baci tra donne? Bene allora si possiamo eliminare e normalizzare. Nel gioco della bottiglia quante volte baci un uomo che non ti piace? Per noi è come un bacio dato ad un uomo. Comunque non eravamo ubriache, ma alticce e avremmo fatto quei baci anche da sane e lucide. Ci prendiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto".

