Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: "Siamo destabilizzati", ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Manila in lacrime per l'uscita di Aldo Montano e Francesca Cipriani dalla Casa del Gf Vip.

L'ultima settimana è stata davvero difficile per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno dovuto fare i conti con l'addio di Alex Belli, Francesca Cipriani e Aldo Montano e con l'arrivo dei nuovi Vipponi. Cambiamenti importanti che hanno stravolto gli equilibri ormai stabili nella Casa di Cinecittà.

Manila Nazzaro in lacrime al Gf Vip

Grandi cambiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l'uscita di Alex, Francesca e Aldo. La decisione della Cipriani e Montano di lasciare definitivamente il gioco ha destabilizzato in particolar modo anche Manila Nazzaro che, parlando con Giucas Casella, ha rivelato: "È andato via Aldo, è andata via Francesca...sono arrivate persone completamente nuove. Ci siamo un pò destabilizzati".

"Quelli che sono entrati sono bravi per fortuna" ha prontamente replicato Giucas cercando di consolare Manila. "Sono persone nuove, bisogna ricominciare da capo. Il fatto che siano andati via tutti e due, Aldo e Francesca, per me è tantissimo. Quella stanza, per me, è diventata un'altra stanza" ha dichiarato la compagna di Lorenzo Amoruso non nascondendo il suo dispiacere.

Leggi anche Alessandro Basciano punta Sophie Codegoni al Gf Vip

"Io ho ricominciato da zero...ho cambiato letto, dormo con Carmen. Per me non è facile, io l'uscita di Francesca l'ho accusata proprio tanto. È andata via lei mi sono sentita proprio destabilizzata" ha spiegato la Nazzaro con la voce rotta dal pianto. "Lei era arrivata eh, io non sono riuscita a convincerla" ha concluso Casella cercando di consolarla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.