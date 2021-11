Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro mette in guardia Gianmaria Antinolfi: "Sophie ti sta usando"

Gossip TV

Manila sbotta al Grande Fratello Vip e rimprovera Gianmaria.

Sophie Codegoni ha deciso di chiudere ogni rapporto con Gianmaria Antinolfi, ma continua comunque a stuzzicarlo nella Casa del Grande Fratello Vip. Un comportamento ambiguo che ha infastidito Manila Nazzaro, che ha deciso di mettere in guardia l'imprenditore.

Manila Nazzaro rimprovera Gianmaria Antinolfi

Sophie non ha mai nascosto il suo pensiero negativo su Gianmaria. Nonostante le critiche e le accuse ricevute al Grande Fratello Vip, l'imprenditore partenopeo continua a essere particolarmente carino e servizievole con la modella. "La gentilezza è una cosa, il servilismo è un’altra…" ha dichiarato Manila criticando il ragazzo.

Infastidita dalla situazione, la Nazzaro ha poi affrontato Antinolfi per cercare di metterlo in guardia dalla Codegoni: "Adesso basta, io non ci sto, Sophie dalla mattina alla sera non fa altro che lanciarti frecciatine acide [...] Sophie ti sta usando…Non lo capisci?". La compagna di Lorenzo Amoruso è infatti convinta che Sophie stia solo giocando con i sentimenti di Gianmaria.

Leggi anche Lorenzo Amoruso vuota il sacco su Lulù Selassié, Alex Belli e Miriana Trevisan

Il pensiero di Manila sembra essere lo stesso del fratello di Gianmaria che, pochi giorni fa a Casa Chi, aveva dichiarato: "Penso che la sua sia strategia, perché credo sia più attratta da Soleil Sorge, in senso chiaramente metaforico, più che da mio fratello [...] La segue, sta con lei, ha fatto una scelta e forse in questo momento sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.