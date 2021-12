Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro furiosa contro Maria Monsè: "Vai ad aizzare Soleil senza nulla di costruttivo"

Gossip TV

Duro scontro al Gf Vip tra Manila e Maria.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, Manila Nazzaro si è scagliata furiosa contro Maria Monsè, rea di aver peggiorato la situazione cercando di inasprire gli animi nella Casa.

Manila Nazzaro contro Maria Monsè, scintille al Gf Vip

La discussione nata al Grande Fratello Vip tra Sophie e Soleil ha stravolto gli equilibri della Casa. Se da una parte Manila ha cercato di far ragionare l'influencer, Maria, al contrario, non ci ha pensato due volte a rincarare la dose cercando di aizzare l'influencer ancora contro l'ex tronista di Uomini e Donne.

Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la Nazzaro: "Tu stai riferendo cose che accadono nell'altra stanza e non è bello. Soleil lo sa più di te. Hai rimarcato di nuovo la storia del gruppo, ma la questione non riguardava più te. Riguardava Soleil! Io sono la prima a essere chiara e schietta con Soleil, voler bene a una persona è anche farle aprire gli occhi quando una cosa è sbagliata, non è schierarsi. L’amicizia non è schieramento".

Maria ha cercato di giustificare il suo atteggiamento provocando però una nuova reazione di Manila: "Mettere in mezzo le proprie diatribe è stato fuori luogo, passi per infame, te lo dico, e vai ad aizzare Soleil senza nulla di costruttivo. Stai buttando benzina sul fuoco senza alcun valore costruttivo". "Se io ho un’amica mi schiero dalla sua parte" ha concluso la Monsé.

