Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Carmen Russo ai ferri corti: "Ha difficoltà a dire le cose in faccia"

Manila parla del rapporto con Carmen.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani sera venerdì 26 novembre 2021 su Canale 5. Al televoto Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Carmen Russo, che nelle ultime è stata criticata da Manila Nazzaro.

Manila e Carmen sempre più distanti al Gf Vip

Parlando con Patrizia Pellegrino, Manila si è lasciata andare a uno sfogo riguardante il suo rapporto con Carmen: "Tra me e Carmen non c’è più la sintonia di una volta [...] E’ successo che parlava di me in un angolo della casa con Miriana. Ha difficoltà a dire le cose in faccia, un po’ per carattere e perchè non ha il coraggio".

Stando alle parole della Nazzaro, il loro rapporto sarebbe cambiato dopo la nomination fatta dalla conduttrice alla Russo nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip. "Io non sono rancorosa grazie al cielo, io ci sono arrivata, non nasco così, non sono stata mai cattiva, però il rancore l’ho vissuto e l’ho superato ed elaborato e non sono robe che mi appartengono, però sono troppo diretta e qualcuno può accusarmi di essere prepotente" ha dichiarato Manila.

E ancora: "Quando dico una cosa sono talmente convinta di quello che dico, sono tosta però sono sincera, se ti dico una cosa è perchè la penso. A volte mi rendo conto che ho magari un tono così, però ti assicuro che non è assolutamente prepotenza, la riconosco anzi [...] Ho capito che per sopravvivere qui dentro la dovevo vivere come qualcosa di mio. La sento mia questa esperienza e ho capito che non sto sbagliando, sennò ti sentiresti protagonista di una fiction".

