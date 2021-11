Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Alex Belli dalla parte di Gianmaria Antinolfi: "Non è mai stato scortese"

Gossip TV

Alex e Manila difendono Gianmaria dalle dure critiche e accuse.

Non c'è pace per Gianmaria Antinolfi che continua a essere il bersaglio di molte critiche da parte della maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip. A prendere le difese dell'imprenditore partenopeo ci hanno pensato Manila Nazzaro e Alex Belli.

Alex Belli e Manila Nazzaro difendono Gianmaria Antinolfi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria è stato duramente offeso e accusato da Soleil. A commentare il comportamento assunto dall'ex di Belen Rodriguez nella Casa sono stati Manila e Alex. "A me non dispiace Gianmaria" ha confessato l'attore rivelando la sua posizione nei confronti dell'imprenditore.

La Nazzaro ha confessato di avere ancora molti dubbi su Antinolfi, ma allo stesso tempo è convinta che in lui ci sia del buono: "Ci vedo del cuore. È come se qui dentro a tratti avesse paura". Manila è poi tornata a parlare del comportamento assunto dalla Sorge nei confronti del ragazzo: "Io ho sempre detto che non possiamo giudicare il fastidio o il dolore di Soleil perché noi non c’eravamo. Quindi quando le dicono che è esagerata ma noi che ne sappiamo. Anche a Gianmaria l'ho detto. Ognuno vive il dolore come gli pare e nessuno deve giudicare se il tuo dolore è più grande o più piccolo".

Un pensiero che è stato condiviso da Alex, che ha rivelato di non aver apprezzato le accuse e l’aggressività con cui Gianmaria è stato trattato da alcune concorrenti: "L'altro giorno c'era un plotone di esecuzione davanti a lui, a me quella roba lì non è piaciuta. Avrei voluto essere lì al suo fianco e difenderlo". "In quel plotone lì c'erano Sophie e Soleil. Che poi io uno non riesco a giustificarlo perché c'è una rabbia nei confronti di gesti che non ci sono mai stati. Può essere stato confuso, stralunato ma non è mai stato scortese e sgradevole. Queste cose non mi piacciono" ha concluso Manila.

