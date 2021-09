Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro distrugge Tommaso Eletti: ''Inutile. Deve uscire''

Gossip TV

Manila Nazzaro spara a zero su Tommaso Eletti dopo una discussione al Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip l’aria è tesa. Manila Nazzaro e Jessica Hailé Selassié hanno chiesto ai colleghi di tenere un certo comportamento nel rispetto dell’igiene e dell’educazione, suscitando la reazione di Soleil Sorge e Tommaso Eletti. Mentre l’influencer sembra passarla liscia, il giovane romano finisce nel mirino dell’ex Miss Italia che spara a zero sul gieffino.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro contro Tommaso Eletti

La convivenza, si sa, non è cosa facile da affrontare soprattutto quando ti trovi in una Casa, costantemente davanti alle telecamere e con un gruppo di Vipponi con i quali ai condiviso, al massimo, una cena di beneficienza. Essendosi accorte del disordine che regna tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, e della scarsa igiene che riservano alle zone comuni della casa, Manila Nazzaro e Jessica Hailé Selassié hanno approfittato del pranzo (momento che riunisce tutti nella stessa stanza) per parlare del problema. Non tutti hanno reagito bene alle parole delle due gieffine, che hanno sottolineato senza pietà tutte le mancanze e le cattive abitudini che dovrebbero cessare per permettere una pacifica convivenza.

In particolare, Soleil Sorge e Tommaso Eletti hanno deciso di finire il loro pasto in giardino, ribellandosi alle due colleghe. A distanza di ore, Manila si è sfogata con i compagni di viaggio, sparando a zero sul giovane romano. “Nessuno si deve offendere, non si deve prendere sul personale ma è tutto per il bene di questa pseudo-comunità. Di Soleil ti posso dire, alla fine, lo so come è fatta e lei fa altre cose, invece di Tommaso mi in***zo, perché non fa niente”, ha sbottato l’ex Miss Italia. “Odia le discussioni perché è stressato da cosa? Trovi il piatto pulito e pieno… Capisco che si sta spengendo, ma almeno non avere queste reazioni perché non è carino”, ha ribadito la Nazzaro.

Clarissa, che ha assistito alla scena in diretta, ha chiesto spiegazioni a Tommaso che le ha rivelato di non sopportare le discussioni, e aver lasciato la sala per questo motivo. “Ti svegli quando ti pare, stai dalla mattina alla sera sul divano e mi dici che ti dà pure fastidio se discutiamo? […] Questo televoto… Secondo me Davide dovrebbe rimanere”, ha commentato Manila trovando l’appoggio di Carmen Russo, che ha mandato in Nomination il giovanissimo gieffino.

