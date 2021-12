Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro disperata per le accuse di Clarissa Selassié, la dura reazione di Lorenzo Amoruso

Gossip TV

Lorenzo difende Manila dalle accuse di Clarissa al Gf Vip: "Bimba viziata".

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié si è scagliata in diretta contro Manila Nazzaro. Un comportamento che ha spiazzato la showgirl, che è scoppiata a piangere disperata, e provocato la dura reazione sui social di Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso contro Clarissa Selassié

Duro confronto in diretta al Grande Fratello Vip tra Manila e Clarissa. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mostrato alla showgirl le dure accuse mosse dalla principessa nei suoi confronti. "Sono davvero sconvolta per come tu continui a parlare male di tutti nella casa del GFVip. Sì parli male di tutti, non c’è una persona che hai risparmiato. Non sei la più falsa di questa edizione, né di quella precedente, ma di tutte quante" ha dichiarato l'ex gieffina in studio ribadendo il suo pensiero.

Le forti dichiarazioni della Selassiè hanno sconvolto la Nazzaro, che è scoppiata a piangere in diretta al Gf Vip: "Io non so tu di chi stia parlando, io sarò anche ruvida ma sono diretta. Io ci metto la faccia. Siamo alla follia più totale [...] Per me, dopo tutto quello che ho fatto, questa è una grande sconfitta!".

Leggi anche Alessandro Basciano furioso per la nomination di Gianmaria Antinolfi

Il comportamento di Clarissa non è piaciuto neanche al compagno di Manila. Lorenzo, infatti, è subito intervenuto sui social lanciando una velenosa frecciata alla giovane principessa: "Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.