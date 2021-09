Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro confessa: ''Soleil Sorge è…''

Gossip TV

Manila Nazzaro rivela cosa pensa di Soleil Sorge dopo la prima settimana di convivenza al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una forte simpatia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, tanto che l’ex Miss Italia si è schierata apertamente dalla parte dell’influencer, perdonandole anche qualche colpo di testa di troppo. Mentre le sorelle Hailé Selassié sono certe che Manila stia giocando di strategia, la presentatrice rivela cosa pensa veramente della Sorge.

Grande Fratello Vip Manila Nazzaro e Soleil Sorge amiche?

Si avvicina la messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello Vip e in Casa si sono già formati diversi schieramenti, amicizie solide e voltafaccia improvvisi. Dopo aver studiato attentamente Soleil Sorge, Manila Nazzaro ha confessato di apprezzare molto la presenza dell’influencer e la sua forte personalità. L’ex Miss Italia si è sperticata in una serie di complimenti rivolti alla Sorge, difendendola anche nel corso della spinosa questione della rottura con Gianmaria Antinolfi, che ora minaccia di lasciare il Gf Vip e denunciare Solei.

“Soleil è una schietta e diretta. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui […] A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette […] Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire “sono cavoli loro privati”, se vieni al Gf è normale che se ne parli. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil”, ha ammesso la Nazzaro parlando della coinquilina.

Tutto perfetto, un’amicizia nascente e un legame forte di potere femminile, non fosse che secondo qualcuno Manila starebbe fingendo con Soleil per pura strategia. Le sorelle Hailé Selassié, infatti, non vedono di buon occhio questa vicinanza e sono certe che la fidanzata di Lorenzo Amoruso stia legando con Soleil solamente per avere dalla sua parte una delle personalità più forti della casa. Ma sarà veramente così?

