Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro a Soleil Sorge: "Sarò sempre dalla tua parte"

La dichiarazione d'affetto di Manila a Soleil.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata una bellissima amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Sulle note di Vasco Rossi, le due concorrenti della sesta edizione del reality show hanno parlato della loro intesa lasciandosi trasportare dalle emozioni.

Soleil Sorge in lacrime dopo le parole di Manila Nazzaro

"Poche volte mi sento così bene ad abbracciare un'amica [...] Sarò sempre dalla tua parte, te l'ho promesso quella volta. Non mi sono mai tirata indietro. Le persone dovrebbero essere tutte come te" ha confessato Manila al Grande Fratello Vip abbracciando forte tra le sue braccia Soleil. "Sei una delle poche certezze, non ho dubbi che sarà così anche fuori" ha replicato visibilmente emozionata l'influencer.

"Noi siamo così simili" ha aggiunto la Sorge "Una delle cose che ho realizzato, che mi piace un sacco, è che la mia essenza da protagonista qui dentro mi sono trovata a tirarmi indietro e guardare da fuori e provare gioia a guardarvi tutti. Sembrano scene da film". A farle eco la Nazzaro: "Quando lo raccontavano le persone che lo hanno già fatto non ci credi, non lo riesci a capire [...] Io ho buttato giù tutte le mie difese qui".

Soleil ci ha tenuto a ringraziare Manila per tutto l'affetto ricevuto e per esserle rimasta vicina nei momenti di difficoltà. "Ho trovato due appoggi te e Katia. Se dovessi scegliere una persona da portare con me saresti solo tu, non potrei sceglierne un'altra. Ti sceglierei tra mille giuro" ha confessato la conduttrice facendo emozionare l'influencer.

