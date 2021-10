Grande Fratello Vip, malore per una concorrente: la regia censura

Gossip TV

Miriana Trevisan si sente male ma la regia censura la scena.

Nella casa del Grande Fratello Vip la notte trascorre placida, fino a quando Miriana Trevisan non chiede aiuto alle compagne di stanza perché avverte un improvviso malessere. La regia censura la scena e sul Web scoppia la polemica.

GF Vip, Miriana Trevisan sta male

Mentre si consumato nuovi scontri come quello tra Alex Belli e Katia Ricciarelli, c’è qualcuno che sembra non aver digerito la cena romantica di Nicola Pisu. Stiamo parlando, ovviamente, di Miriana Trevisan che durante la notte allarma le sue compagne di stanza, dichiarando di sentirsi male. Immediata la reazione di Jo Squillo, che soccorre la collega e quella di Lulù Selassié, che propone di chiamare immediatamente un medico, poiché spaventata dal malore di Miriana.

La scena è stata censurata dalla regia del reality show, condotto da Alfonso Signorini, e sul Web sono apparse diverse proteste, accompagnate dal video incriminato. Con tutta probabilità la scelta della regia è stata quella di salvaguardare la gieffina, dandole modo di risolvere il suo malessere senza le telecamere puntate. Al pubblico, tuttavia, non piace la scelta di oscurare parte delle conversazioni, perché vorrebbe uno show reale che mostra il meglio e il peggio di quanto accade in camera.

#gfvip mha com'è che stanno tutti male a turno cos'è una ruota? pic.twitter.com/XkiGnTVPM5 — AMABEL (@AMABEL79) October 20, 2021

Non è la prima volta che i fan del Gf Vip si ribellano ai tagli improvvisi, che hanno riguardato anche l’ingresso in casa di un topo, che ha terrorizzato le inquiline di Cinecittà. Nel frattempo, Miriana si è ripresa perfettamente e ha deciso di parlare chiaro con Nicola, mettendolo in guardia sulla piega che sta prendendo il loro rapporto.

