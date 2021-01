Grande Fratello Vip, "Mai avuto un'intesa come con Pierpaolo Pretelli": Giulia Salemi e la stoccata a Francesco Monte

Gossip TV

Giulia Salemi parla dell'intesa che si è creata con Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è inevitabile la frecciatina all'ex fidanzato Francesco Monte.

Giulia Salemi è sempre più certa dei suoi sentimenti per Pierpaolo Pretelli. Nella casa del Grande Fratello Vip sta ufficialmente nascendo un amore, nonostante le d’iniziali remore dovute all’ingombrante fantasma di Elisabetta Gregoraci, e l’influencer italo-persiana si lascia andare parlando del Pretelli, lanciando anche una frecciatina all’ex fidanzato Francesco Monte.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sbilancia su Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono belli e innamorati. La coppia della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha raccolto molti consensi, nonostante parte del pubblico si fosse ormai affezionata a Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, e avrebbe voluto che la coppia sbocciasse lontano dalle telecamere. Il fantasma della showgirl calabrese ha aleggiato in Casa per diverse settimane, mettendo in crisi la Salemi che non sapeva fino a che punto Pierpaolo fosse sinceramente coinvolto dal loro flirt. Con il passare dei giorni, tuttavia, l’influencer italo-persiana si è lasciata persuadere e ha iniziato a credere sinceramente alle buone intenzioni del Pretelli, lasciando andare alla passione. Pierpaolo ha fatto una promessa inaspettata alla sua dolce metà, che è rimasta senza parole e ha apprezzato ancora di più l’onestà del sensuale ex Velino.

Giulia Salemi lancia una frecciatina a Francesco Monte?

Superata una crisi passeggera scaturita alla reazione esasperata di Giulia, dovuta probabilmente alla tensione della reclusione forzata, la coppia sembra più serena che mai e la Salemi si lascia andare a dichiarazioni importanti: “Io sono abituata a casi umani, uno dopo l’altro… L’intesa con lui mai trovata con nessuno, è qualcosa di nuovo perché siamo simili. Mai avuto un uomo “leone”, è puro e buono e sento che è senza secondi fine. È un padre di famiglia, crede realmente nei valori quelli importanti… Non mi sembra una persona che si sbronza e ci prova con tante ragazze per portarle a letto, lui ha una mentalità diversa ed è raro da trovare. È responsabile e veramente buono, non è un ragazzino perché quando deve fare l’uomo lo sa fare ma deve valerne la vita”. Le parole di Giulia sembrano nascondere una palese frecciatina ai danni di Francesco Monte, l’ex fidanzato conosciuto nella Casa del Gf Vip anni fa quando entrambi si trovavano nel reality come concorrenti. Il bel tronista raccoglierà la provocazione?

