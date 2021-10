Grande Fratello Vip, Lulù Selassié vuole lasciare il programma: "Ho troppi problemi e mi manca Manuel"

Gossip TV

Lulù rivela di voler abbandonare il Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié è crollata nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane principessa etiope si è lasciata andare a un duro sfogo con Gianmaria Antinolfi in cui ha rivelato la sua intenzione di abbandonare il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Il duro sfogo di Lulù Selassié al Gf Vip

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Gianmaria, Lulù ha confessato di voler abbandonare il gioco: "Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone. So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato".

Come riporta Biccy, la Selassié ha poi continuato ammettendo di sentire la mancanza di Manuel Bortuzzo: "Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera".

Allo stesso tempo, però, Lucrezia ha rivelato di essere rimasta delusa da Manuel per l'atteggiamento assunto dal nuotatore nei suoi confronti durante l'ultima puntata del Gf Vip: "Io se vedessi le cose che hanno fatto stare male non riuscirei a essere glaciale. Cioè non potrei mai essere così fredda. Se voglio bene ad una persone e la vedo soffrire per una cosa del passato almeno un abbraccio lo regalo. Credo sia normale che la cosa mi dia un po’ fastidio".

