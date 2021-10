Grande Fratello Vip, Lulù Selassié torna da Manuel Bortuzzo, lui blocca: ''Fai il tuo percorso''

Gossip TV

Lulù Selassié non si arrende e torna a chiedere un confronto a Manuel Bortuzzo, che ribadisce la sua volontà di non avere contatti intimi con lei.

Lucrezia Hailé Selassié potrà avere tanti difetti ma ha un merito intoccabile, la perseveranza. La principessa etiope non ha intenzione di lasciare andare Manuel Bortuzzo, senza prima concedersi l’ennesimo confronto. In lacrime, Lulù chiede a Manuel di poter avere un contatto fisico con lui, per non interrompere la confidenza che si è creata, ma il gieffino è chiaro: ognuno deve fare il proprio percorso, auspicabilmente il più separato possibile.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè non si arrende!

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Lucrezia Hailé Selassié si è dovuta arrendere all’evidenza che la tanto agognata storia d’amore con Manuel Bortuzzo sarebbe rimasta un sogno lontano. Alfonso Signorini ha ripreso duramente Lulù, chiedendo alla principessa etiope di rispettare la volontà di Manuel, che si è tirato indietro dopo aver compreso di non voler creare un rapporto amoroso con la gieffina, per non influenzare il suo percorso al Gf Vip. Nonostante le parole di Signorini sembravano essere andate a segno, Lulù è ancora confusa sul nuovo atteggiamento da adottare in presenza di Manuel e ha chiesto a lui un confronto.

“Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti […] Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti?”, ha chiesto Lucrezia come riporta Biccy.

“Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone? Non ho molto questa cosa”, ha replicato Bortuzzo allontanandosi in fretta e furia dal confronto con la Selassié. E mentre Lulù, in lacrime, ha fatto notare che in Casa tutti si scambiano abbracci, Manuel ha continuato a sostenere di non avvertire il bisogno di questo contatto fisico.

