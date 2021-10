Grande Fratello Vip, Lulù Selassié rivela il suo doloroso segreto e poi sbotta: "Tutti difendono Soleil, io ho sofferto!"

Gossip TV

Il segreto di Lulù.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip. Dopo aver criticato Soleil Sorge, Lulù Selassié si è lasciata andare con la sorella Clarissa e Giucas Casella rivelando di avere un segreto che la tormenta da tanti anni.

Il doloroso segreto di Lulù Selassiè al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Lulù è letteralmente crollata. Parlando con la sorella Clarissa e Giucas, la giovane principessa ha svelato un doloroso segreto del suo passato: "Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me".

Come riporta Biccy, Lulù ha continuato parlando del suo segreto che la tormenta da ormai dieci anni: "Sono passati quasi 10 anni. Mi inseguiva ovunque, era un matto. Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre. Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata".

La giovane Selassiè ha poi concluso il suo sfogo mettendo in mezzo nuovamente Soleil Sorge: "Le persone non sanno un ca**o e giudicano ‘le principesse’. Devo scrivere un libro per far zittire tutti. E dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i follower! Basta, sono stanca. Noi abbiamo sofferto moltissimo, non siamo delle viziate".

