Grande Fratello Vip, Lulù Selassié: la sorella Jessica rivela il retroscena che tutti aspettavamo!

Svelato il contenuto della borsa che Lulù Selassié trascina da mesi per la casa del Grande Fratello Vip.

Da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato chiaro che la cosa più importante per Lulù Selassié, escluso l’amore confuso e irrazionale per Manuel Bortuzzo, sarebbe stata la sua borsetta magica, di cui nessuno conosce il contenuto. Dopo tanto mistero, Jessica Selassié ha finalmente svelato l’arcano.

GF Vip, Jessica Selassié: “Ecco cosa mette Lulù nella borsetta”

Le sorelle Selassié iniziano ad essere inquiline scomode per i concorrenti del Grande Fratello Vip che, attaccandosi agli errori che Lulù ha commesso con Manuel e al fatto che Jessica difenda continuamente gli errori della sorella minore, anche quando andrebbe invece ripresa, finiscono in continuazione al televoto. Strategia o Nomination fatte in base alle antipatie che si creano, inevitabilmente, a Cinecittà? I dubbi rimangono ma Lulù e Jessica vanno avanti a testa alta. I fan delle principesse etiopi hanno un grande quesito da porre, al quale non hanno ancora trovato risposta. Almeno, fino a questo momento.

Lulù, da quando ha fatto il suo ingresso al Gf Vip, ha creato una borsetta con una busta concessa in dotazione dallo sponsor, scrivendo sopra il suo nome e portandola con sé ovunque andasse. Un’abitudine che non è sfuggita ai telespettatori e che si sono spesso interrogati sul possibile contenuto della borsetta. Finalmente qualcuno ha dato voce alla domanda inespressa dei fan, chiedendo spiegazioni a Jessica che ha deciso di rivelare tutto. "Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra. Ad esempio ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette”, ha spiegato la maggiore delle sorelle Selassié.

Una trovata che Valeria Marini, furiosa con Soleil Sorge, crede sia geniale. Anche la stellare showgirl, infatti, è abituata a fare affidamento sulla sua fedele borsa e non averla potuta utilizzare al Gf Vip la priva di una comodità ormai consolidata. Chissà che nei prossimi giorni non vedremo anche la stellare showgirl alle prese con la creazione di una borsa tutta per lei.

