Grande Fratello Vip: Lulù Selassié insiste con Manuel Bortuzzo, Clarissa sbotta e minaccia di lasciare il programma

Nuovo scontro nella Casa del Gf Vip tra le sorelle Selassié.

Stasera, lunedì 15 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa è scoppiata un'accesa lite tra Lulù e Clarissa Selassiè, che stanca del comportamento assunto dalla sorella nei confronti di Manuel Bortuzzo ha minacciato di lasciare il programma.

Scontro al Gf Vip tra Lulù e Clarissa Selassié

Dopo Jessica, anche Clarissa si è scagliata contro Lulù al Grande Fratello Vip. Tutto è nato durante il torneo di biliardo quando Lucrezia ha chiesto di poter giocare insieme a Manuel. Una richiesta e un comportamento che hanno provocato la reazione furiosa della sorella: "Adesso le cose non possono più andare avanti così. Ha degli atteggiamenti sbagliati e tutti le stiamo dicendo la stessa cosa".

"Io non sono troppo brava. Lui è l’unico a cui, se io perdo, non da fastidio" ha risposto Lulù cercando di giustificarsi. "Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Sembra la stessa storia dell’altro giorno. Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dirgli ‘tu non vuoi giocare con me’. Questo non si fa sei pesante. Non m’interessa, basta che non cagh* il ca**o a me. Queste sono cose inutili, basta" ha sbottato Clarissa.

"E’ anche matematico che magari lui non voglia giocare con te" ha aggiunto Clarissa visibilmente infastidita dalla situazione "Veramente mi hai fatto innervosire e me ne devo andare perché mi stai sul ca**o". Subito dopo la discussione con Lulù, Clarissa, è andata in camera e ha iniziato a fare la valigia ammettendo di voler abbandonare definitivamente il gioco: "Ho bisogno di andare a casa. Non ce la faccio più".

