Grande Fratello Vip, Lulù Selassié in lacrime dopo la lettera della madre di Manuel Bortuzzo: "Ho sbagliato"

Gossip TV

Lulù si confronta con Manuel dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ha ricevuto una lettera da parte della madre, in cui ha criticato Lulù Selassié asserendo di non aver gradito alcune affermazioni fatte negli ultimi giorni dalla giovane principessa etiope.

La paura di Lulù Selassié

La lettera scritta dalla mamma di Manuel ha spiazzato e destabilizzato Lulù che, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha cercato un confronto con il ragazzo. La giovane principessa si è detta dispiaciuta di aver urtato la loro sensibilità pronunciando, senza saperlo, le stesse parole che sono state rivolte a Manuel prima dell'incidente.

"Ho sbagliato" ha dichiarato la Selassié con la voce rotta dal pianto "Mi dispiace tanto perché finalmente era tutto tranquillo tra di noi. Mi dispiace amore perché non voglio che tu ti allontani da me per questa cosa…La tua famiglia pensa che sono una pazza, mi dispiace tanto…Scusa, io non posso capire questo dolore quindi posso soltano immaginarlo".

Leggi anche lo sfogo di Nicola Pisu dopo la lite con Miriana Trevisan

"Stai tranquilla" ha prontamente replicato Manuel cercando di rassicurare Lulù "Non lo considero un problema, non è successo nulla…Hai visto che sul momento ti ho anche difesa? Stai tranquilla". "Non posso pensare che ti allontani da me. Sarebbe davvero dura per me…Non ce la farei" ha concluso la principessa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.